Gaziantep'te erkek cesedi bulunması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te boş bir arazide tabancayla vurulmuş halde bulunan Sabri Bül'ün katil zanlısı olduğu belirtilen kayınbiraderi Faruk B, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş arazide başından vurularak öldürülen 51 yaşındaki Sabri Bül'ün katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Bül'ün cep telefonundan en son iletişim kurduğu Faruk B, İbrahim H, Haydar K. ve Halil İbrahim B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden Faruk K, emniyetteki ifadesinde Bül'ü öldürdüğünü itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Faruk B. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Faruk B'nin, Sabri Bül'ün kayınbiraderi olduğu ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ifade edildi.