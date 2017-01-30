Yurtta kış

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SİNOP (AA) - Sinop ve Samsun'da kar yağışı nedeniyle 145 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ayancık'ta 64, Dikmen'de 28, Erfelek'te 27, Türkeli'de 14 ve Durağan ilçesinde 1 olmak üzere 134 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için kar temizleme çalışması yapılıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde denetim yaparak, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Samsun'da ise Terme ilçesinde 6, Yakakent'te 3, Alaçam'da ise 2 mahalle yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.



