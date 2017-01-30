Eziyet edilen köpek koruma altına alındı

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ISPARTA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiborlu ilçesinde bir çobanın, sopayla dövdüğünü belirlediği köpeği koruma altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu köyünde çobanlık yapan M.C'nin köpeğini sopayla dövdüğü görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından çalışma başlattı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda köye giden ekipler, köpeği koruma altına aldı. Jandarma ekipleri ise çobana 5199 sayılı Kanun gereği idari para cezası uyguladı.

- Ankaralı hayvansever sahiplendi

Koruma altına alınan ve geçici olarak bir hayvan barınağına teslim edilen köpek, sosyal medyada görüntüleri gören Ankaralı bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürü Hasan Hüseyin Ölçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eziyetin duyulmasının ardından söz konusu yere gidildiğini, köpeğin sahibinden alınarak güvenli bir yere getirildiğini anlattı.

Sonraki süreçte hayvanın sahiplendirilmesi ve daha mutlu bir ortamda yaşaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Ölçer, köpeğin Ankara'dan gelen gönüllü bir kişiye teslim edildiğini bildirdi.







