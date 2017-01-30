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Cavcav'ın koltuğu ilk kez boş kaldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:21


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatından sonra Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk resmi maçta tarihi anların yaşandığını söyledi.

Cavcav'ın vefatından sonra Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk resmi maçta Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor'u konuk etti.

Basın sözcüsü Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Ankara derbisinde, duygusal anların yaşandığını belirtti.

İlhan Cavcav'ın vefatının ardından sahalarında ilk kez bir maç oynadıklarını aktaran Koç, "Çok kederli bir hava olduğunu söylememe sanırım gerek yok. 40 yıl sonra belki de ilk kez O'nun koltuğu boştu. Onun yerine bir resim çerçevesi, karanfiller ve bir Gençlerbirliği atkısı vardı. O tabloya bakmak hepimiz için çok ağırdı." diye konuştu.

Osmanlıspor takımında yaşanan üzüntüye de tanıklık ettiklerini dile getiren Koç, "Onların da bizim kadar hüzünlü olduğunu görmek zor değildi. İki takımın sahaya benzer tişörtler ve pankartlarla çıkması, birlikte omuz omuza fotoğraflar çektirmesi hepsi güzeldi. Bunun sebebi bir duayeni, bir Ankaralı büyüğümüzü kaybetmenin acısıydı. Taraftarımız yaşadığı üzüntüye rağmen Cavcav ile ilgili tezahüratlarıyla takımımıza destek vermeye çalıştı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Cavcav'ın bıraktığı mirası tüm camia olarak sahiplendiklerini ve onu en iyi yerlere taşımak için mücadele edeceklerini vurgulayan Ali Rıza Koç, "Biz büyük bir aileyiz, bu aile babasını, başkanını kaybetti ama biz ona layık bir Gençlerbirliği'ni yaşatmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Yurtgüven: "Özel bir maçtı"


Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise böyle özel bir maçta sportif değerlendirmeye gerek olmadığını söyledi.

Yurtgüven, Cavcav'a tekrar Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Özel bir maçtı. Maçtan daha önemli şeyler vardı. Ankara ve Türk futbolu, İlhan Cavcav'ın boşluğunu daha ilk maçta hissetti. Böyle özel maçta sportif değerlendirmeye gerek yok. İlhan ağabeyi ilerleyen zamanda daha fazla arayacağımıza inanıyorum."


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