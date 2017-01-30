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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Orta Karadeniz'de çığ ve don uyarısı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:22

SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu ve Sinop'un kuzeyiyle Ordu çevresi için çığ ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de Samsun, Kastamonu ve Sinop'un kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinde mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere yeni kar yağışı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca bölgenin kıyı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayı beklendiği uyarısı yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle zirai faaliyetlerle uğrasanlar başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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