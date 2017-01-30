Kanser hastasının imdadına UMKE yetişti

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RİZE (AA) - Rize'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki kanser hastası Abdulhalik Uzun, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Ortapazar köyünde yaşayan Abdulhalik Uzun'un fenalaşması üzerine eşi Elmas Uzun, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için UMKE ekiplerini görevlendirdi.

Yoğun kar dolayısıyla köye ulaşamayan ekipler, durumu merkeze bildirdi. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, yol açma çalışmasının ardından Uzun'un bulunduğu eve ulaştı.

Kanser tedavisi gören Uzun'a ilk müdahaleyi UMKE aracında yapan ekipler, daha sonra hastayı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abdulhalik Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren çok kar yağdığını belirterek, "Köyde mahsur kaldık. Önce ekipler yol açma çalışması yaptı. Ana yola kadar 200 metre yürüdükten sonra sağlıkçılar geldi." dedi.

Hastanın eşi Elmas Uzun ise eşinin 2,5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ifade ederek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.



