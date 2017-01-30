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Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:26

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yunanistan'ın darbeci 8 askeri iade etmeme kararına tepki göstererek, "15 Temmuz'da İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a inen helikopter bizimdir. İçindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır." dedi.

Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konulara değindi.

Kanada'da bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetleyen Özel, Türkiye'nin ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a helikopterle kaçan askerlerin iadesine ilişkin Yunanistan'ın aldığı kararı kınayan Özel, Çipras'ın Yunanistan başbakanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamaların umut verici olduğunu ancak alınan kararla bunun bir hayal kırıklığı meydana getirdiğini ifade etti.

Özel, Çipras'ın seçildiğinde "Ege Denizi ne Yunanlılarındır ne Türklerindir, Ege Denizi balıklarındır" söylemleriyle iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki barışla ilgili umutları yükselttiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ege Denizi'nde çatışma olmaması, Türk ve Yunan'ın suyun öte yanındaki iki komşunun birbiriyle sürtüşmeyecek olması umutları yükseltmişti. Ama Çipras, Yunanistan, son aldıkları kararlarla bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Yunanistan'a, Çipras'a şunu söyleyelim; Evet Ege Denizi balıklarındır. Türkler ve Yunanlılar kardeştir ama 15 Temmuz'da İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a inen helikopter bizimdir, içindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır."

- "İnsan haklarına aykırı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye göçmen girişinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarıyı imzalamasıyla bazı ülke vatandaşları için getirilen ABD'ye giriş yasağının insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Özel, bu kararın terör sorununu çözmeyeceğini bildirdi.

Özel, bazı müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararın, insanlık tarihinin ortak geçmişinden, yaşanan acılardan hiç ders alınmadığını gösterdiğine işaret etti. Özel, "Donald Trump'ın aldığı karar dışlayıcıdır, ötekileştiricidir. İtmeyle, kakmayla, aşağılamayla ve dışlamayla çözülmemiştir, böyle de çözülmeyecektir." dedi.

Özel, ülkelerin terör tehdidine karşı bir takım tedbirlerle savunma haklarını olduğunu ancak alınan tedbirlerin insan haklarına aykırı ve Ortaçağ döneminden kalma yöntemler olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. Özel, "Açıkça farklı bir ötekileştirme, farklı bir aşağılama, farklı bir itme kakma ve ortaya konanın tamamen Donald Trump'un zihnindeki çarpıklıklardan kaynaklı İslamofobik bir karardır. Bunun ne Amerika'ya, ne Ortadoğu'ya ne dünyaya barış getirmeyeceği de açıktır." ifadesini kullandı.

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