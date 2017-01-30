Sakarya'da depo yangını

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında baza deposu kullanılamaz hale geldi.

İlçede faaliyet gösteren bir baza fabrikasının Yağcılar Mahallesi'ndeki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sünger ve yanıcı maddelerin çok olmasından dolayı büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında, depo ve içerisindeki çok sayıda baza kullanılamaz hale geldi.



Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmayla yangının çıkış nedeni belirlenecek.