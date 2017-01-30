30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da depo yangını

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:33
Sakarya'da depo yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında baza deposu kullanılamaz hale geldi.

İlçede faaliyet gösteren bir baza fabrikasının Yağcılar Mahallesi'ndeki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sünger ve yanıcı maddelerin çok olmasından dolayı büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında, depo ve içerisindeki çok sayıda baza kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmayla yangının çıkış nedeni belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Yeni Emniyet Müdürü Pınarbaşı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
YEREL

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ PINARBAŞI'NDAN BAŞKAN DİŞLİ'YE ZİYARET
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Serdivanlı öğrenciler İstanbul Akvaryumu gezdi
YEREL

SERDİVANLI ÖĞRENCİLER İSTANBUL AKVARYUMU GEZDİ
Caminin altını kütüphaneye çevirdi
YEREL

CAMİNİN ALTINI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ