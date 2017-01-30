Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat eden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay'ın cenaze törenine katıldı.
Güdül Merkez Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılan Kılıçdaroğlu, camiye gelişinde Öngay'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Öngay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Öngay'ın ailesi ve yakınları, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Haluk Koç, milletvekilleri ile belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.