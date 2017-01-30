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ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, A Kadın Milli Takımı kondisyonerliği için İtalyan Alessandro Bracceschi ile anlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya 2008’den beri Türkiye’de yaşayan Bracceschi, Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki milli takımın teknik kadrosunda, kondisyoner olarak görev yapacak.

Alessandro Bracceschi, voleybol kariyerine 1987'de başladı. İtalya'da çeşitli kulüplerde ve farklı liglerde voleybol oynayan beden eğitimi mezunu Bracceschi, 2003'ten bu yana kondisyoner olarak çalışıyor.



