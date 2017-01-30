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Mübadelenin 94. yılı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:47

TEKİRDAĞ (AA) - Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Uluslararası Mübadele Sempozyumu'nun vakıf olarak gerçekleştirdikleri 3. sempozyum olduğunu, mübadeleyi anma etkinliklerinin ilk defa bir mübadil kentinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz İçöz Sahnesi'nde devam eden sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, mübadele ile ilgili daha önce 3 sempozyum gerçekleştirildiğini söyledi.

İşler, ilk kez mübadil kenti olan bir şehirde böyle bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sempozyum Türkiye'de yapılan uluslararası vakıf olarak yaptığımız üçüncü sempozyum. Mübadelenin 75. yılı anma etkinliği Londra'da, 80. ve 90. yılı anma etkinleri de İstanbul'da yapılmıştı. 94. yılı ilk defa bir mübadil kenti olan Tekirdağ'da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mübadele ile ilgili çalışmaların Prof. Dr. Kemal Arı'nın hazırladığı doktora ile başladığını aktaran İşler, "Mübadele Türkiye'de çok konuşulmamış, çok fazla irdelenmemiş. Biz bu işe başladığımızda bir doktora tezi vardı. O da sevgili Kemal Arı hocamın hazırlamış olduğu doktoraydı. Bize mübadeleyi öğreten aslında kendisidir. Ondan sonra yüzlerce akademisyen çeşitli araştırmalar yaptılar bu konuda." diye konuştu.

İşler, mübadelenin sadece göç olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Konu sadece mübadele değil. Konu sosyal kültürel ekonomik ve mimari, kültürel miras anlamında da derinlemesine inceleniyor. Mübadele konusunda çok şey konuşulup çok şey anlatılabilir. Ama biz mübadil çocukları bu sivil ilişkiye bu sivil diplomasiye başlamamızı sağlayan 1999 depremidir. 1999 depremindeki karşılıklı sıcak ilişkiler içerisinde sivil arkadaşlarımız bir araya geldi. Ve o dönemde yaptığımız geniş araştırmalarda Yunanistan ile de yaptığımız sıcak diyalogda karşı taraftaki bizi gibi mübadil olan arkadaşlarla ilişki kurabildik. Çeşitli derneklerle de ortak yönlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. "

Açılışa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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