Masa tenisi: Kadınlar ETTU Kupası

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ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda mücadele eden iki Türk kadın takımından Bursa Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükselirken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çeyrek final ilk maçını kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finalde Macaristan'ın Budaorsi 2i Sport Club takımını eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

Bursa ekibi, rakibiyle iki maçı da deplasmanda oynadı. İlk maçı 3-2 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bir gün sonra yapılan rövanş mücadelesini 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen yıl ETTU Kupası'nda ikinci olmuştu.

Bursa ekibi, yarı finalde CP Lyssois Lille Metropole (Fransa)-SKST Stavoimpex Hodonin (Çekya) eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak. Fransa temsilcisi, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.



ETTU Kupası'ndaki bir diğer Türk temsilcisi TİGEM Spor ise çeyrek final ilk maçında Almanya'dan TuS Bad Driburg'u 3-1 mağlup ederek, rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Şubat'ta Almanya'da yapılacak.

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, yaptığı açıklamada, "Rakiplerimizi tek tek yenerek ilerliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. TİGEM camiası olarak ülkemizin sesini ve İstiklal Marşımızı Avrupa'da duyuruyoruz. Ülke sporuna sağladığımız katkıdan, ülkemizi temsil ediyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Takımımızı tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle rövanş maçında da başarılı olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



