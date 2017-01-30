Cerabluslu öğretmenlere seminer

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GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesinde görev yapan Suriyeli öğretmenler, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİK-DER) verilen seminere katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a Türkiye'den giden yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda İYİLİK-DER ve Anadolu Platformu bünyesinde açılan "İyilik Merkezi"nde Cerablus'taki okullarda eğitim veren 150 Suriyeli öğretmene çeşitli konularda seminerler düzenlendi ve okula giden 150 öğrenciye de kıyafet, ayakkabı ile çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

İYİLİK-DER Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, seminerde öğretmenlere hitap ederek, yeni nesilleri onların yetiştirdiğini, bu anlamda da eğitimcilerin çok önemli bir iş üstlendiğini belirtti.

Çocukların toprağa atılan tohuma benzediğini vurgulayan Kaçmazer, şunları söyledi:

"Her tohum içerisinde bir ağaç barındırır. Onlara doğru yaklaşır, doğru bir eğitim verirseniz tıpkı bir ağaç gibi serpilir, meyve verirler. Sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler bütün imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Gücümüz neye yeterse sizlerden esirgemeyeceğimizi bilmenizi isterim. Aliya İzzetbegoviç, Bosna savaşında sizler gibi zor durumda kalan halkına, 'Bir evladınızı savaşa gönderirken bir çocuğunuzu da barışa hazırlayın' demiştir. Bu anlamda sizlerin yaptığı işler çok önemli, bu çocukların geleceğini kurtarmak sizin elinizde. Bunun için el ele vererek çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım."

Kaçmazer, Suriyelilerin yaşadığı acıları yüreklerinde hissettiklerini ve sıkıntılarını gidermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.