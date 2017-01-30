Hastanenin merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastanenin merdiven boşluğuna düşen kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan yakınını ziyarete gelen Osman Saraçoğlu (51), dengesini kaybederek birinci kattan merdiven boşluğuna düştü.
Kafasını çarpan Saraçoğlu, kısa sürede görevliler tarafından hastanenin acil servis bölümüne alındı. Saraçoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saraçoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.