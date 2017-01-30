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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta terör operasyonu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:24

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı" tespit edilen zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, Mollakent köyünde ikamet eden, evinde uzun namlulu silahlar bulunan ve bunlara mermi temin etmeye çalışan kişinin, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklıkta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Zanlının Mollakent köyündeki ikametinde gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 8 fişek, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, muşta, terör örgütü mensuplarına ait 2 fotoğraf ve 4 puşi ele geçirilmiştir. Zanlıyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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