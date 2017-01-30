Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

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ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için hastane ve acil servis girişlerine x-ray cihazı konulması, şiddet uygulayanların ağır ceza suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre Memiş, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından kabul edildi.

Memiş, kabulde Bakan Akdağ'dan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ciddi ve kalıcı adımların atılması talebinde bulundu.

Şiddet uygulayanların sağlık giderlerini belirli bir süre SGK'nın karşılamaması önerisini dile getiren Memiş, "Hastane ve acil servis girişlerine x-ray cihazı konulması, şiddet uygulayanların ağır ceza suçundan yargılanması ilk etapta acilen hayata geçirilmelidir." görüşünü paylaştı.

Memiş, yıpranma payının hayata geçirilmesi, performans sisteminin yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini Akdağ'a iletti.

- Alınacak personel sayısının 20 bine çıkartılması görüşülüyor

Memiş'in söz konusu talep ve önerileri üzerine, Bakan Akdağ, "Şiddetin önlenmesi konusunda tedbirlerin artırılacağını, şiddetin yoğun olarak gözlemlendiği yerlerde hastane girişlerine x-ray cihazı konulmasının pilot şekilde uygulanmaya başlanabileceğini" söyledi.

Akdağ, ayrıca yıpranmanın bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçmesi için yetkili kurullarda görüş bildirdiğini ve hekimler ile tüm sağlık çalışanları için mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmasına olumlu yaklaşıldığını paylaştı.

Açıklamada, Bakan Akdağ'ın, sağlık alanında bu yıl Maliye Bakanlığı tarafından verilen onay doğrultusunda yapılacak 12 bin alımın 20 bine çıkarılması için görüşmelerin sürdüğü müjdesini de verdiği bildirildi.