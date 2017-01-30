Ordulu kadınlara "butik çikolata" eğitimi

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ORDU (AA) - Ordu'da kadınlara, fındığın kullanımında önemli yere sahip "butik çikolatacılık" konusunda eğitim verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen "İş'te Kadınlar" projesinin çalıştay programı düzenlendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, oda binasındaki programda yaptığı konuşmada, proje doğrultusunda 25-50 yaş arasındaki 60 kadının butik çikolata konusunda eğitim alacağını söyledi.

Odanın, söz konusu bakanlığa bin 200 proje sunduğunu, 30'unun ise kabul edildiğini anlatan Şahin, "İş'te Kadınlar Projesi kabul gören 30 projeden biri. Bu proje gayet başarılı. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Odamız için yüz akı bir proje olduğunu düşünüyorum. 600 bin liralık olan projenin yüzde 90'ı hibe." dedi.

Şahin, yörenin en önemli ürünü olan fındığı en iyi değerlendirilecek alanın çikolata olduğunu, bu anlamda da kadınları "butik çikolata" konusunda eğitileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında kadınlarımızın iş gücünü daha yüksek seviyede tutmayı, gerekli beceri ve yetkinliklerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle 25 ile 50 yaş arasındaki kadınlarımızın ekonomiye kazandırılma veya iş sahibi yapılması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının AB destekli projesi ile 60 bayanımız butik çikolatacılık konusunda eğitilecek. Bu eğitim haricinde e-ticaret, girişimcilik, iş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimleri de verilecek. Bayanlarımızın bir kısmı eğitim sonunda butik çikolata açacak veya çikolata üreten firmalarda vasıflı eleman olacak."

Ordu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi ise projenin, çikolatayla birlikte fındık piyasasında istihdama yönelik olduğunu aktararak, kadınlara gereken desteği vermek için gayret göstereceklerini dile getirdi.

- Karadeniz ekonomisi için butik çikolatacılık geliştirilecek

Gıda Mühendisi Sevim Dervişoğlu da Türkiye'de butik çikolatanın yeni gelişen bir trend olduğunu ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde Çikolata Park Projesi'nin inşa edildiğini anlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çikolata Park Projesiyle Ordu'da yeni bir butik çikolatacılık tohumları atılmak üzere. OTSO, Giresun Belediyesi ve Gülyalı Kaymakamlığı tarafından 25'şer olmak üzere toplam 75 kadına butik çikolatacılık üzerine eğitim verilerek sertifika vermiş bulunuyoruz. Bunun dışında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğiyle meslek edindirme kurslarında da yaklaşık 60 kadın ve erkek kursiyerimize aynı konuda eğitim vermiş bulunmaktayız. Ordu ve yöresindeki fındığın kalitesi dünyaca tartışılamaz bir kalitesi var. Çikolataya da en fazla yakışan malzeme de fındık. Dolayısıyla Karadeniz'deki ekonomiye katkı sağlamak için butik çikolatacılığı geliştirip Türkiye'de önderi olma konusunda böyle bir atılım yapmış bulunmaktayız."

Dervişoğlu, "Butik çikolata nedir? Neden Ordu'da butik çikolata?" konularında katılımcılara sunum yaptı.