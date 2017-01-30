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Yeşildere Barajı inşaat çalışmaları

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:35

BURSA (AA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Yeşildere Barajı tamamlandığında 38 bin 850 dekar zirai alanın sulanabileceğini bildirdi.

Acu, yazılı açıklamasında, 4 sektörde faaliyet yürütmelerine karşın daha çok baraj inşa eden kuruluş olarak bilindiklerini belirterek, son dönemde hizmete alınan Deriner, Ermenek ve Çine barajlarının, dünyanın sayılı büyük ve yüksek barajları arasına girdiğini kaydetti.

İnşaatı süren Yusufeli ve Ilısu barajları tamamlandığında ülkenin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşeceğini aktaran Acu, ''Baraj, gölet ve sulama sistemlerinin tamamlanması, vahşi yer altı sulamalarının yağmurlama veya damlamalı sulama usullerine dönüştürülerek su ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlanmasını hedefliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Acu, şunları belirtti:

''Bu kapsamda inşaatı devam eden ve yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Yeşildere Barajı tamamlandığında 38 bin 850 dekar dekar zirai alan sulanabilecek. Yeşildere Barajı'nın temelden yüksekliği 67 metre olacaktır. Çalışmalarda tünel inşaatıyla ilgili tüm imalatlar tamamlanmıştır. 299 bin 406 metreküp (yüzde 124) sıyırma kazısı, 89 bin 777 metreküp (yüzde 40) yol kazısı, 70 bin 805 metreküp (yüzde 50) dolusavak kazısı, 236 bin 480 metreküp (yüzde 90) sol sahil kaplama kazısı imalatları yapılmıştır. Proje kapsamında 25 bin metreküp sol sahil kaplama betonu kazısı, 6 bin 800 metreküp sol sahil kaplama betonu, 296 ton demir, 193 bin 100 kilogram ankraj, 305 metreküp perde kapak enjeksiyonu, 3 bin 700 metre enjeksiyon deliği, 550 metreküp tünel enjeksiyonu, bin metreküp açıkta beton imalatları yapılacaktır.''

Projenin tamamlanması ile 2016 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına bin 817 lira gelir artışı, ülke ekonomisine ise yıllık 70 milyon 590 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Acu, ''Bu projenin tamamlanmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanı'mız sayın Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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