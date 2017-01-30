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ANKARA (AA) - Türk Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'in Paris ayağında bir gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Karatenin "Şampiyonlar Ligi" olarak görülen organizasyonun ilk ayağı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kadınlar 61 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Merve Çoban, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Aykut Kaya ve Eray Şamdan, kadınlar 50 kiloda ise Serap Özçelik ve Umay Tokcan bronz madalya elde etti.

Türkiye, böylece şampiyonayı 5 madalyayla tamamladı.