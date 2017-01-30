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Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:52

SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere gece 15, gündüz de 10 dereceye kadar düştü.

- Eskimo usulü balık avı

Bazı vatandaşların soğuk hava nedeniyle donan Kızılırmak'ta zorlu balık avı ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar, kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan buz tabakasını balta ve nacakla kırıp, suya ağ ve olta atmak için delikler açtı. Vatandaşlar, "basma tor" tabir edilen ağlar ve benzeri av malzemeleriyle ırmakta "Eskimo usulü" balık tuttu.

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