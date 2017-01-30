Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 14 kişi ile örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalıştı.