30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:56

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük'e giden Celal Kıylıoğlu yönetimindeki 78 BT 492 plakalı otomobil, Müjdat Elieyioğlu idaresindeki 06 DE 4945 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatime Tivişoğlu ve Ersin ile Ayşima Elieyioğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI TANKUT: