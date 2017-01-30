TP ocakta üretim rekoru kırdı

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ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri (TP), ocak ayı içinde günlük 110 bin varil petrol eşdeğeri üretim yaparak bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaştı.

TP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket ocakta yurt içinde 34 bin varil, yurt dışında ise 43 bin varil petrol üretti.

Bu ayda, TP'nin doğalgaz üretimi ise yurt içinde 775 bin metreküp, yurt dışında da 4 milyon 700 bin metreküp oldu. Böylece şirket, söz konusu ayda toplam 33 bin varil petrol eşdeğeri üretime denk gelen 5 milyon 475 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdi.

TP ocak ayında günlük 110 bin varil petrol eşdeğeri üretimine ulaşarak kendi üretim rekorunu da kırmış oldu.

- Üretim artışındaki en büyük pay yurt dışından

Açıklamada, şirketin son 10 yılda 28 milyar liralık yatırımla rezervlerini ciddi oranda artırdığı, üretim artışındaki en büyük payın da yurt dışı projelerinden geldiği kaydedildi.

TP'nin 2015 yılında 1,6 milyar dolar ile Türkiye'de yurt dışına en çok yatırım yapan şirket olduğu belirtilen açıklamada, yurt dışı üretim faaliyetlerinde 77'lik bir oranla ilk sırayı Azerbaycan projelerinin aldığı ve onu sırasıyla Irak ve Rusya'daki projelerin takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin toplam üretiminin yüzde 65'lik bölümünün yurt dışında gerçekleştirildiği vurgulanarak, yerli ve milli enerji politikasına uygun olarak yurt içindeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine de hız verildiğinin altı çizildi.

Yeni keşfedilen sahalar ve üretim artışını destekleyen Ar-Ge projeleriyle yurt içi üretimin artırıldığının kaydedildiği açıklamada, yurt içi üretimin Batman, Adıyaman ve Trakya Bölgesi'nde yapıldığı ifade edildi.

- Üretimde 2023 için 190 bin varil hedefi

TP'nin sektördeki küresel belirsizliklere rağmen son 10 yılda yurt içi ve yurt dışında toplam 12,5 milyar dolar yatırım yaptığı ve şirketin bu dönemde mevcut rezervinin de ikiye katladığı belirtildi.

Bu dönemde TP'nin hazine ve maliyeye toplam 7 milyar dolarlık kaynak aktardığı, şirketin 2023'te günlük üretimini 190 bin varile çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, 2014 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki sert düşüşle küresel petrol sektöründe toplam kaybın 2 trilyon doların üzerine çıktığı hatırlatılarak, varlık satışlarının hız kazandığı bu dönemde, ankonvansiyonel ve derin deniz aramacılığı yatırımlarında büyük çaplı düşüşler yaşandığı ifade edildi.



