30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TP ocakta üretim rekoru kırdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:05

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri (TP), ocak ayı içinde günlük 110 bin varil petrol eşdeğeri üretim yaparak bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaştı.

TP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket ocakta yurt içinde 34 bin varil, yurt dışında ise 43 bin varil petrol üretti.

Bu ayda, TP'nin doğalgaz üretimi ise yurt içinde 775 bin metreküp, yurt dışında da 4 milyon 700 bin metreküp oldu. Böylece şirket, söz konusu ayda toplam 33 bin varil petrol eşdeğeri üretime denk gelen 5 milyon 475 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdi.

TP ocak ayında günlük 110 bin varil petrol eşdeğeri üretimine ulaşarak kendi üretim rekorunu da kırmış oldu.

- Üretim artışındaki en büyük pay yurt dışından

Açıklamada, şirketin son 10 yılda 28 milyar liralık yatırımla rezervlerini ciddi oranda artırdığı, üretim artışındaki en büyük payın da yurt dışı projelerinden geldiği kaydedildi.

TP'nin 2015 yılında 1,6 milyar dolar ile Türkiye'de yurt dışına en çok yatırım yapan şirket olduğu belirtilen açıklamada, yurt dışı üretim faaliyetlerinde 77'lik bir oranla ilk sırayı Azerbaycan projelerinin aldığı ve onu sırasıyla Irak ve Rusya'daki projelerin takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin toplam üretiminin yüzde 65'lik bölümünün yurt dışında gerçekleştirildiği vurgulanarak, yerli ve milli enerji politikasına uygun olarak yurt içindeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine de hız verildiğinin altı çizildi.

Yeni keşfedilen sahalar ve üretim artışını destekleyen Ar-Ge projeleriyle yurt içi üretimin artırıldığının kaydedildiği açıklamada, yurt içi üretimin Batman, Adıyaman ve Trakya Bölgesi'nde yapıldığı ifade edildi.

- Üretimde 2023 için 190 bin varil hedefi

TP'nin sektördeki küresel belirsizliklere rağmen son 10 yılda yurt içi ve yurt dışında toplam 12,5 milyar dolar yatırım yaptığı ve şirketin bu dönemde mevcut rezervinin de ikiye katladığı belirtildi.

Bu dönemde TP'nin hazine ve maliyeye toplam 7 milyar dolarlık kaynak aktardığı, şirketin 2023'te günlük üretimini 190 bin varile çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, 2014 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki sert düşüşle küresel petrol sektöründe toplam kaybın 2 trilyon doların üzerine çıktığı hatırlatılarak, varlık satışlarının hız kazandığı bu dönemde, ankonvansiyonel ve derin deniz aramacılığı yatırımlarında büyük çaplı düşüşler yaşandığı ifade edildi.


İLGİLİ HABERLER

Müezzinoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

MÜEZZİNOĞLU, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Isıya duyarlı yapay deri geliştirildi
YEREL

ISIYA DUYARLI YAPAY DERİ GELİŞTİRİLDİ

Nijerya'da 130 karısı olan adam 93 yaşında öldü
YEREL

NİJERYA'DA 130 KARISI OLAN ADAM 93 YAŞINDA ÖLDÜ

Karate 1 Premier Lig
YEREL

KARATE 1 PREMİER LİG
Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:
YEREL

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MEMİŞ:

Kenan Sofuoğlu ameliyat edildi
YEREL

KENAN SOFUOĞLU AMELİYAT EDİLDİ
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Masa tenisi: Kadınlar ETTU Kupası
YEREL

MASA TENİSİ: KADINLAR ETTU KUPASI
Kadın voleybolculara İtalyan kondisyoner
YEREL

KADIN VOLEYBOLCULARA İTALYAN KONDİSYONER
Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı
YEREL

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cavcav'ın koltuğu ilk kez boş kaldı
YEREL

CAVCAV'IN KOLTUĞU İLK KEZ BOŞ KALDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

Altındağlı kadınlara ruh sağlığı semineri
YEREL

ALTINDAĞLI KADINLARA RUH SAĞLIĞI SEMİNERİ
İİT Parlamentolar Birliği 12. Konferansı
YEREL

İİT PARLAMENTOLAR BİRLİĞİ 12. KONFERANSI
Gölbaşı lider takım ile puan farkını korudu
YEREL

GÖLBAŞI LİDER TAKIM İLE PUAN FARKINI KORUDU
Sudan'ın sağlık altyapısına TİKA Desteği
YEREL

SUDAN'IN SAĞLIK ALTYAPISINA TİKA DESTEĞİ

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Goebbels'in sekreteri Pomsel öldü
YEREL

GOEBBELS'İN SEKRETERİ POMSEL ÖLDÜ
Ndiaye'nin yokluğu Osmanlıspor'u etkiledi
YEREL

NDİAYE'NİN YOKLUĞU OSMANLISPOR'U ETKİLEDİ
Oklu kirpiler barajdaki işi durdurdu
YEREL

OKLU KİRPİLER BARAJDAKİ İŞİ DURDURDU
Sahipsizlerin sahibi Çankaya
YEREL

SAHİPSİZLERİN SAHİBİ ÇANKAYA
Süper Lig'e teknik adam dayanmıyor
YEREL

SÜPER LİG'E TEKNİK ADAM DAYANMIYOR
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi gün sayıyor
YEREL

ZÜLFÜ LİVANELİ KÜLTÜR MERKEZİ GÜN SAYIYOR
AK Parti Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı
YEREL

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLARI TOPLANTISI