Bingöl’de kış

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yaklaşık 5 gündür kar yağışının etkili olduğu Bingöl merkezde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar dolayısıyla 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi dolayısıyla çalışmalar zor şartlarda gerçekleştiriliyor.

- Sarkıtlar 3 metreye ulaştı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, binaların çatılarında 3 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, buz sarkıtlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşlardan, belediye ekiplerini beklemeden binalarındaki sarkıtlarını temizlemesini isteyen Barakazi, şöyle konuştu:

"Özellikle sokak aralarında bazı araç sürücülerinin kaldırımlara araçlarını park etmesi dolayısıyla binaların tamamı temizlenemiyor. Vatandaşlar da belediye ekiplerini beklemeden binalarındaki sarkıtları temizlemelidir. Herkes kendi binasındaki sarkıtı temizlerse büyük bir mesafe alınır. "