Kaçak elektrikle aşırı sulamanın zararları fotoğraflandı

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ŞANLIURFA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Akçakale ve Harran ilçelerinde yüzde 92 oranında kaçak elektrik kullanılarak yapılan aşırı tarımsal sulamanın, enerji israfının yanı sıra verimli toprak kaybına yol açtığını bildirdi.

DEDAŞ, Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde aşırı sulama sonucu, tarlalardan taşan suların önce kanallara oradan da nehirlerle sınır aşarak Suriye'ye aktığını gösteren fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu illerinde yaşanan kayıt dışı elektrik kullanımı ve bunun neden olduğu olağanüstü israfın sık sık gündeme geldiği hatırlatıldı. Şanlıurfa’da çekilen bu fotoğrafların, kaçak elektrik kullanımının yol açtığı su israfı ve toprak kaybının çarpıcı şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Bu durumun, tarımsal sulamada kayıt dışı elektrik kullanımıyla bilinçsiz sulama yapılmasından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıt dışı elektrik kullanılarak yer altından çekilen sular, gerekse barajlardan kanallar aracılığı ile genel sular, bilinçsizce yapılan vahşi sulama yüzünden tarlalardan taşıyor. Taşan bu sular, son derece verimli olan üst tabakayı oluşturan toprağı da alarak bu kanallara taşıyor. Böylece Harran ve Akçakale ovalarının bereketli toprakları, bir o kadar değerli olan su ile birlikte saniyede 40 metreküpün üzerinde Suriye’ye akıyor. Her yıl yeraltı suyunun yüzeye çekilerek tarlaların sulanması için yaklaşık 5 milyar kilovatsaat elektrik kullanılıyor. Bu elektriğin yaklaşık yüzde 92’si kayıt dışı olarak tüketiliyor."

Açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin kayıt altına alınmasının bu israfın önüne geçerek, son derece kıymetli olan ve tükenmesi halinde ekolojik felaketlere neden olacak yeraltı sularının korunmasını sağlayacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Önemli ölçüde dışa bağımlı olarak üretilen elektrik enerjisinin israf edilmesi, son derece kıymetli olan topraklarımızın bu su ile başka bir ülkeye akmasını engellemiş oluruz. Bu yüzden bölge çiftçimizi suyuna, toprağına ve elektriğine sahip çıkmaya davet ediyoruz."