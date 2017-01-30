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Hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:16

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen mahallelerdeki hastalar, ilçedeki diyaliz merkezi ve hastanelere zabıta ekiplerince ulaştırıldı.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede üç gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı mahallelere ulaşımda güçlük çekildiğini söyledi.

Söz konusu mahallelerdeki diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastaların tedavileri için gerekli araç ve ekipman desteğinin sağlandığını bildiren Dursun, belediyenin, "Alo 153" hattına yapılan ihbarlara kısa sürede yanıt verildiğini belirtti.

Dursun, şunları kaydetti:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastaneye gitmesi gerekenlere destek olmak için çalışma başlattık. Gelen ihbarlar doğrultusunda ilçe genelinde hastanelere götürülen 8 vatandaşımız, tedavilerinin ardından yine evlerine bırakıldı."

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