Prof. Dr. Tınaztepe hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Patoloji Ünitesinin kurucusu, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Keriman Tınaztepe, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Tınaztepe için ilk tören, yarın saat 10.30'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Tınaztepe'nin cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Pensilvanya Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde pediatrik patoloji konusunda eşi Prof. Dr. Behçet Tınaztepe ile çalışmalar yapan Keriman Tınaztepe, Hacettepe Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın da destekleriyle, üniversitede pediatrik patoloji ünitesini kurmuştu.