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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'da elektrik kesintisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:42

ANKARA (AA) - İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelere 2 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şile ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 07.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin bazı mahallelerinde 07.00-09.00, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinin bazı mahallelerinde ise 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Kadıköy ilçesinin bazı sokaklarına 10.00-11.00, Şile ilçesinin bazı semtlerine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

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