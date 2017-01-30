Somalı işçilerden "madenlere sahip çıkılması" çağrısı

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MANİSA (AA) - Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye bağlı madenlerde çalışan işçiler, mali güçlük nedeniyle şirketlerinin işçi ücretlerinden kesinti yapmak zorunda kaldığını belirterek, başlattıkları imza kampanyasıyla Soma'daki madenlere sahip çıkılmasını istedi.

Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye bağlı Eynez Karanlıkdere mevkisindeki maden ocağında yaşanan maden faciası sonrasında, şirketin mali güçlüğü gerekçe göstererek ücretlerinde kesintiye gittiği işçiler, Soma'daki madenlerine sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Bir grup maden işçisi, Dörtyol mevkisinde stant kurarak, "Soma Halkı Soma Kömürlerine ve İşçilerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla başlattıkları imza kampanyasıyla destek istedi.

Maden işçileri adına gazetecilere açıklama yapan Murat Kumaş, çalıştıkları madenlerin kapatılmasını istemediklerini, bunun için mücadele verdiklerini ifade etti.

Soma Kömür İşletmelerinin içinde bulunduğu mali güçlük nedeniyle çalışan işçilerinin maaşlarını cüzi miktarda kesintiye gittiğini belirten Kumaş, "Bunu geçici olarak yapmıştır. Yani şirket işçisinden borç almıştır. Devletten hiçbir şekilde destek gelmediği için biz işçiler olarak madenlerimizin var olması için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Gerekirse 3-5 ay bu şekilde maaş almaya devam edelim, yeter ki iş yerlerimiz kapatılmasın." dedi.