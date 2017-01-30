Türkmen STK'lardan Sakarya Valisi Coş'a destek

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SAKARYA (AA) - Geçen hafta bir gazetede yer alan, "valilerin pasaportuna el konulduğu" yönündeki haberde Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un isminin geçmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Coş'a destek ziyaretinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Camili Mahallesi'ndeki Valilik yerleşkesine yöresel kıyafetlerini giyerek geldi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, Vali Coş'un isminin bir ulusal gazetede terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirilerek birtakım dedikodular yapıldığını söyledi.

Coş'u çok iyi tanıdıklarını, bu devlete, vatana ve millete nasıl bağlı olduğuna da şahit olduklarını aktaran Tatlıoğlu, "Bunun böyle olmadığını gerek İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarla gerek bütün haber kanallarında da duyduk. 'Kendisiyle bir ve beraber olduğumuz, kendisine destek olmak için buradayız. Üzerlerine iftara geldiği için kendilerine de 'Geçmiş olsun.' diyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyonu Genel Başkanı Faik Akyılmaz da Vali Coş gibi yiğitlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, devletin emrettiği herşeyi yapacaklarını dile getirdi.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Yörük Türkmenleri olarak "Evet" oyu kullanacaklarını bildiren Akyılmaz, "Yüzde 70 'evet' çıkacağına da inanıyoruz. Biz sizi Adana'dan beri tanıyoruz. Gerçekten yiğit bir kardeşimizsiniz." ifadesini kullandı.

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer de Türkiye'nin Coş gibi çok değerli valilere, emniyet güçlerine ve askerlere ihtiyacı olduğunu belirterek, kendisine görevinde başarılar diledi.

- "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız"

Vali Coş da kederde de kıvançta da milletin bir ve beraber olduğunu ifade ederek, desteğini esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin güçlü olması durumunda dünyadaki mazlum milletler ile çeşitli coğrafyalardaki soydaşlarının rahat edeceğini dile getiren Coş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi, büyümesi, dünyadaki milletler arenasında en önde yer alması, yakın geçmişte olduğu gibi dünyanın en güçlü devletleri arasında tekrar yerini elde etmesi, hepimizin en büyük hedefidir." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşmalarını engellemek isteyen dış düşmanların varlığına işaret eden Coş, şunları söyledi:

"Ama onların bir de içerideki işbirlikçileri var. Sureti haktan görünüp bizleri fitne ve fesada boğmak, çeşitli sinsi tuzaklarla bizleri ayrıştırmak, bölmek, parçalamak, çeşitli yaftalar altında ayrımcılığı körüklemek suretiyle birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, ellerindeki teknik güçlerle, basın yayın organlarıyla, bizleri çeşitli şekillerde algı operasyonlarına tabi tutarak, birbirimize olan güvenimizi, sevgi ve saygımızı zedelemek isteyen şer güçler var. Bunlara karşı her vesileyle birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Yeniden güçlü Türkiye'ye hepimiz çok çalışarak, birbirimize daha çok kenetlenerek, severek, sayarak ulaşacağız."

Ziyaretin sonunda Vali Coş, kendisine hediye edilen Yörük Türkmenlerine özgü kalpak ve keyfiyeyi giyerek, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulusal gazetede 23 Ocak'ta "valilerin pasaportuna el konulduğu" yönünde haber çıkması üzerine İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Valiler hakkında Devlet Denetleme Kurulundan İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı, pasaport tahdidinin söz konusu olmadığı kaydedilmişti.