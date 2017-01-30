Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesine ilişkin, "Ekonomiyi uluslararası siyasetten bağımsız düşünemeyiz, kararın mutlaka siyasi bir arka planı da var. Önemli olan bizim çalışmamız, üretmemiz, mücadele etmemizdir." dedi.

Ülken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin arka planında siyasi bir kararın olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, gündeminin ekonomi olduğu, özel sektörün önünün açıldığı bir dönemde, doğru adımlar atarak, kredi derecelendirme kuruluşları da dahil tüm olumsuz etkenlerin ortadan kaldırabileceğini ifade eden Ülken, bu konuda ülkenin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.

Ülken, kararın olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmadan üretmeye ve çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Ekonomiyi uluslararası siyasetten bağımsız düşünemeyiz, kararın mutlaka siyasi bir arka planı da vardır. Önemli olan bizim çalışmamız, üretmemiz, mücadele etmemizdir. Biz üretmeye, çalışmaya, birlik olmaya devam ettiğimiz sürece bu notlar azalır, artar ama biz bu işin sonundan güçlenmiş olarak çıkarız." dedi.

Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için hala cazip bir ülke olduğunu da dile getiren Ülken, buna bağlı olarak da yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.