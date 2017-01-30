CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık üreticisinin kaderine terk edilip gözden çıkarılmasıyla Ordu'da vatandaşın da esnafın da büyük bir ekonomik dar boğazın içinde olduğunu ileri sürdü.

Torun, yazılı açıklamasında, Ordu'daki bir çikolata fabrikasında 18 işçinin, iş akdi feshedilerek işten çıkarıldığını ifade etti.

Fabrikanın küçülme bahanesiyle 18 işçinin iş akdinin feshedildiğini belirten Torun, "İşten çıkartmaların devam edeceği yönünde de duyumlar alıyoruz. Bu insanlar bizim insanlarımız, Ordu'nun insanları. Bu insanların kimi yeni evli, kimi borç ödüyor, kiminin yeni doğmuş çocuğu var. Bu, büyük bir haksızlık." ifadelerini kullandı.

Torun, firma yetkililerini bu kararlarını tekrar gözden geçirmeye ve duyarlı olmaya çağırdığını kaydederek, hükümetten işçilere sahip çıkılmasını istedi.

Fındık üreticisinin kaderine terk edilip gözden çıkarılmasıyla Ordu'da vatandaşın da esnafın da büyük bir ekonomik dar boğazın içinde olduğunu öne süren Torun, "Bu sene fındık üreticimiz mağdur edildi. Alın terinin karşılığını yine alamadı. Manavımız, tüccarımız, ihracatçımız mağdur. Devletimiz kaybediyor. Fındıktan elde edilen yıllık ihracat gelirlerimiz 2,5 milyar dolardan 1,5 milyar dolarlara kadar düştü. Fındığa sahip çıkılmıyor, üreticiye sahip çıkılmıyor, tesislerine sahip çıkılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.