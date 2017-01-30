Yurtta asayiş

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KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı yeğenini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi'ne gitti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aykut K, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aykut K'nin ifadesi doğrultusunda, amcası İlhan K. (55) Abdülaziz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde, aralarında husumet bulunan yeğeninin kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

- Malatya'daki bıçaklı kavga

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

Tandoğan Mahallesi'nde 5 gün önce bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Bayram Kanar (44), kaldırıldığı Malatya Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla N.K, F.K. ile N.K'yı gözaltına aldı.

Bu arada, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kanar'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası

OSMANİYE (AA) - Suriyeli 2 iş yeri sahibini, kendisini "polis" olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Kurtuluş ve Cumhuriyet mahallelerinde iş yeri bulunan Suriyeli H.C. ve A.A, polise yaptıkları başvuruda, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin dükkan yerlerinin ruhsatsız olduğu ve son kullanma tarihi geçmiş gıda sattıkları gerekçesiyle ceza yazma bahanesiyle para istediğini belirtti.

Polis, kimliğini belirlediği zanlı M.A'yı (43) otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Zanlının üstü ve araçta yapılan aramada, metal polis rozeti, kelepçe ve 2 telsiz ele geçirildi.

Zanlı M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



