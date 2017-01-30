El Bab'daki askerlere yöresel yiyecek

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YOZGAT (AA) - Yozgatlı kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan askerlere gönderilmek üzere börek, yaprak sarması ve pekmez sucuğu yaptı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine, Türk askerinin aylardır El Bab'da, oradaki halkın huzurunu sağlamak, hukukunu korumak için mücadele verdiğini söyledi.

Askerlerin şanlı mücadelelerini Yozgat'tan dualarıyla desteklediklerini ifade eden Arslan, "Devletimizin orada her şeyi yaptığını da biliyoruz. Biz de karınca kararınca oradaki kardeşlerimizle gönlümüzün bir olduğunu ifade etmek için çam sakızı çoban armağanı kabilinden hediyelerimizi ulaştırmak istiyoruz. Sağ olsunlar Yozgatlı kadınlarımız, oradaki evlatlarına, evlerinde yaptıkları değişik yiyecekleri gönderiyor, 'Gönlümüz sizinle, sizinle beraberiz' mesajını verebilmek için." dedi.

Yemekleri hazırlayan kadınlardan Esalet Anteplioğlu ise El Bab'daki askerlere hediye göndereceklerini kaydederek, "Onlar için sarma, börek ve pekmez sucuğu yaptık. Afiyet olsun. Allah yardımcıları olsun, gönlümüz hep onlarla. Yozgat, Türkiye onlarla. Allah'a emanet olsunlar." diye konuştu.

Zeynep Yorulmaz, askerler için yiyecek kolileri hazırladıklarını belirterek, "Bayrağımız hiçbir zaman inmesin, vatanımız bölünmesin, huzurlu yaşamayı Allah nasip etsin, huzurlu yaşasınlar. Oğlum da asker, Allah evlatlarımızı korusun, onları Allah'a emanet ediyoruz. Dualarımız onlarla." dedi.

Mevlüde Yaşar da oğlunun asker olduğunu anlatarak, "Onların hepsi çocuklarımız, Allah hepsini korusun, yar ve yardımcıları olsun. Onlara afiyet olsun, şifa, kuvvet olsun. Yozgat onlarla." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan yiyecekler, Yozgat Belediyesi öncülüğünde El Bab'a gönderilecek.