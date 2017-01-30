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"Evde Bakım" hizmeti yaşlı adamı donmaktan kurtardı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:04

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmeti verdikleri 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan'ı evinde donmak üzereyken buldu. Çalışkan, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Evde Bakım" hizmeti kapsamında yardıma muhtaç, yaşlı vatandaşların evlerinin temizlenmesini ve beslenmelerini sağlayan ekipler, bu kapsamda evinde yalnız yaşayan Ahmet Çalışkan'ı ziyaret etmek istedi.

Çalışkan'ın evine giden belediye ekipleri, kapı açılmayınca durumdan şüphelenerek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

Görevliler, eve girdiklerinde Çalışkan'ın yatağında uzanmış vaziyette titrediğini ve konuşamadığını gördü.

Çalışkan, görevlilerin ihbarıyla eve gelen 112 acil servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan ve evine dönen Çalışkan'a belediye ekiplerince elektrikli soba, çeşitli ihtiyaç malzemeleri ve yemek götürüldü. Ekipler, Çalışkan'ın evini de temizledi.

- "Onlar gelmeseydi ölmüştüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, belediye personeli sayesinde donmaktan kurtulduğunu belirtti.

"Evde Bakım" hizmeti sayesinde evindeki sobasının yakıldığını ve her türlü ihtiyacının giderildiğini aktaran Çalışkan, "Çok mutluyum. Benim kimsem yok. Eğer onlar gelmeseydi ölmüştüm. Allah bu hizmeti sağlayanlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

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