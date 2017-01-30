Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da salı günü 03.00 ile çarşamba günü 18.00 saatleri arasında kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma, don ve çığ olaylarına karşı tedbirli olması istendi.