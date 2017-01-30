Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik:

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BOLU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Hedefimiz, Türkiye'de daha üst seviyede ve daha yüksek teknolojiye dönük ürünler üretmek." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilime ve teknolojiye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Çelik, gerek üniversitelerin bilimsel çalışmalarının arttırılması yönünde gerekse de akademisyenlerin münferit veya sanayicilerle çalışmalarını üst seviyede olması yönünde arzu ve gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Firmalarımızın daha ileri üretim tekniklerini, daha ileri ürün çeşitliliklerini ortaya çıkarmaları için Ar-Re merkezlerinin de arttırılmasından yana gayretlerimiz var." diye konuştu.

"Ar-Ge reform paketi" ya da "Ar-Ge Kanunu" düzenlemesi ile bu konularla ilgili çok nitelikli değiştirme ve iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla hemen hemen her bulunduğumuz ortamda söylediğimiz en önemli şey, Ar-Ge Kanununun ülkemiz için çok önemli olduğudur. Bütün sanayicilerimiz, firmalarımız, akademisyenlerimiz, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan bütün öğrencilerimizin bundan ziyadesiyle istifade edebileceğini, onlara çok üst değerlerde katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum."

Ar-Ge merkezlerinin birbirleriyle olan münasebetinde, iş ve sipariş vermeleri ile ilgili iş görmelerinden doğacak faydaların paylaşılmasını sağlayan bir düzenleme yaptıklarına değinen Çelik, bu sayede karşılıklı ülke menfaati ile firmaların yararının en üst seviyede olmasını istediklerini söyledi.

Çelik, merkezlerde istidam edilecek temel bilimler mezunları için düzenleme yaptıklarına da dikkati çekerek, "Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler mezunları Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilirse, onların istihdamında 2 yıl süre ile devlet yani bakanlığımız aylığını garanti eder' dedik. Dolayısıyla böyle bir iyileşmeden bir tanesi oydu." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz, Türkiye'de daha üst seviyede ve daha yüksek teknolojiye dönük ürünler üretmek." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bir ürünü iyileştirerek, ürün kalitesini arttırmak ve ticarette daha yüksek katma değer elde etmeye yönelik çabayı ortaya koymak istiyoruz. Bizim ileri teknoloji ürün üretme kapasitemiz yeterli değil. Daha arttırmamız lazım onu. Burada elde ettiğimiz rakamlara baktığımız zaman, yüksek teknoloji ürün üretim kapasitemiz ihracatımızda da çok yüksek bir yer kapsamıyor. Dolayısıyla biz hem yüksek teknolojik ürün kapasitemizi hem de ürün üretmeye yönelik firmalarımızın gücünü, imkanlarını arttırmaya yönelik bu kanunları çıkardık."