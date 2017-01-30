Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde antika dükkanında hırsızlık yapan zanlıların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Obagöl Mahallesi'nde antika dükkanı bulunan Hüseyin Yiğit, sabah saatlerinde geldiği iş yerinin kapısını kırık görünce durumu polise bildirdi.

Dükkandan hırsızlık yapıldığını belirleyen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Antika dükkanı sahibi Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızların değeri yaklaşık 50 bin lirayı bulan bakır tabak ve tepsileri çaldığını söyledi. Çalınan ürünlerin parlatılmış, yazılı, tarihli ve mühürlü ürünler olduğunu dile getiren Yiğit, "Hırsızlar bu ürünleri satmak isteyecektir. Eğer toplu satış için birileri kendilerine gelirse durumu polis ekiplerine haber versin." dedi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde antika dükkanın kapısının alt kısmını kırarak içeri giren hırsızların yaklaşık 3 saat dükkanda kaldıkları, daha sonra da çok sayıda bakır tabak ve tepsiyi çuvala doldurdukları görülüyor.



