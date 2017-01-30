Van'da bebek cinayeti

VAN (AA) - Van'da vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan 38 günlük bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 38 günlük erkek bebeğin 26 Ocak'ta annesi P.T, yanındaki F.A. ve Y.G. tarafından özel hastaneye getirildiği belirtildi.
Muayenesinde kafatasında kırık, vücudunda ısırık izleri, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulguları tespit edilen bebeğin 27 Ocak'ta hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili anne ve yanındakilerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.