30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardak krizinin 21. yılı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23

MUĞLA (AA) - Kardak Krizinin 21. yılı dolayısıyla, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede devriye görevi yapıyor.

30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 21 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,8 mil uzaklıktaki bölgede ekipler güvenlik tedbirleri aldı.

Öğle saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarında bulunan adaların etrafında sık sık devriye icra etti. Öğle saatlerinden itibaren karşılıklı bekleyişlerini sürdüren her iki ülkenin botları arasında akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının bölgeye yaklaşması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale, saniye saniye görüntülendi.


İLGİLİ HABERLER

Muğla, Hindistan'da tanıtılacak
YEREL

MUĞLA, HİNDİSTAN'DA TANITILACAK
Köyceğiz EMITT 2017 Turizm Fuarında tanıtıldı
YEREL

KÖYCEĞİZ EMITT 2017 TURİZM FUARINDA TANITILDI
MUSKİ'ye üç yılda 657 milyon TL'lik yatırım
YEREL

MUSKİ'YE ÜÇ YILDA 657 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Ortaca, dünyanın 5. büyük fuarında tanıtıldı
YEREL

ORTACA, DÜNYANIN 5. BÜYÜK FUARINDA TANITILDI
ürüyüş sırasında fenalaşan yaşlı adam kurtarılmadı
YEREL

ÜRÜYÜŞ SIRASINDA FENALAŞAN YAŞLI ADAM KURTARILMADI
Bodrum'da otomobil bir anda alev aldı
YEREL

BODRUM'DA OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI
Milas'ta eğitim için arsa bağışı
YEREL

MİLAS'TA EĞİTİM İÇİN ARSA BAĞIŞI
Milas-Bodrum'a RES geliyor
YEREL

MİLAS-BODRUM'A RES GELİYOR
Milas'a 5 doktor atandı
YEREL

MİLAS'A 5 DOKTOR ATANDI
Milas Kaymakamı Arslan'dan Kargıcak'a ziyaret
YEREL

MİLAS KAYMAKAMI ARSLAN'DAN KARGICAK'A ZİYARET
Muğla’daki cinayet
YEREL

MUĞLA’DAKİ CİNAYET
Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MARMARİS'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ortaca Belediyespor'da düşüş sürüyor
YEREL

ORTACA BELEDİYESPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
YEREL

MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI
AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu
YEREL

AKUT'TAN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Kürek milli takım seçme kampı
YEREL

KÜREK MİLLİ TAKIM SEÇME KAMPI
Deve güreşinden elde edilen gelir okula harcanacak
YEREL

DEVE GÜREŞİNDEN ELDE EDİLEN GELİR OKULA HARCANACAK
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
YEREL

MUĞLASPOR ORDUSPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ
Marmaris'te atık yangını korkuttu
YEREL

MARMARİS'TE ATIK YANGINI KORKUTTU
Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası
YEREL

HALTER: TÜRKİYE BÜYÜKLER FERDİ ŞAMPİYONASI
Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması
YEREL

MİLAS'TA İNŞAAT ALANINDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMASI
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET