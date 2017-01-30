112 Acil Servis ekiplerinin karla zorlu mücadelesi

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GİRESUN (AA) - Yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Giresun ve sahil ilçelerinde, 112 Acil Servisleri vakalara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Merkeze bağlı Güveç köyünde, nefes darlığı problemi yaşayan Salih Kırömeroğlu'nun yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için UMKE ekiplerini görevlendirdi.

Kardan dolayı kapalı bulunan köy yolunun İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açılmasının ardından Kırömeroğlu, yakınları tarafından minibüsle UMKE aracına kadar getirildi.

İlk tedavisi UMKE ekibi tarafından Kırömeroğlu, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Mesut Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gündür kar yağışının etkili olduğu Giresun ve yöresinde yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Çağrılar görevli hekimlerimiz tarafından değerlendirdi ve aciliyetlerine göre sınıflandırıldı. Bunlardan 375'ine ekiplerimiz vakit kaybeden müdahale etti. 29 vakaya İl Özel İdaresinin desteğini aldık, diğer çağrılara ise kendi araçlarımızla ulaşıldı. Bu süre içerisinde yangın, bebek, gebelik ve yaylalarda mahsur kalanların kurtarılması gibi vakalarımız oldu. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik." dedi.

Özdemir, Giresun'da 25 112 Acil İstasyonu bulunduğunu, kış dönemlerinde yine 2 UMKE ekibinin olağan dışı olaylara müdahale için görev yaptığını ifade ederek, yine hastanelerde bulunan 9 nakil ambulansının da bu aylarda kullanıldığını sözlerine ekledi.



