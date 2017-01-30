Kapalı mahalle yolu yaralı köpek için açıldı

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ORDU (AA) - Ordu'da yolu kardan kapalı mahallede rahatsızlanan köpek, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından veterinere götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesi Yukarı Damlalı Mahallesi'nde Kemal Coşkun'a ait "Tony" adlı köpek, yaklaşık bir hafta önce kendisinden daha büyük bir köpekle kavga etti.

Bu kavgada yaralanan Tony, bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine Coşkun, köpeğini veteriner hekime götürmeye karar verdi.

Mahalle yolunun kardan kapalı olması üzerine Kemal Coşkun, Ordu Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi.

İhbarı alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, durum hakkında Kumru Belediyesini bilgilendirdi.

Kumru Belediyesi ekipleri ve zabıta personelinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından mahalle yolu ulaşıma açıldı. Yaralı köpek, battaniyeye sarılarak veterinere götürüldü.

Köpeğin yanından ayrılmayan Kemal Coşkun'un gelini Havva Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemen veterinere gitmeye karar verdik ancak mahallemizin yolu kardan kapanmıştı. Daha sonra belediyeyi arayarak yardım istedik. Sağolsun belediye hemen gelerek bize yardımcı oldu. İnşallah Tony, veterinerde yapılacak tedavinin ardından iyileşecek. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Kumru Belediyemize ve tüm ekiplerine teşekkür ederim." dedi.



