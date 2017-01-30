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Suriye'ye insani yardım

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:35
Suriye'ye insani yardım

HATAY (AA) - Heybe İnsani Yardım Derneği ve Sarıkaya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SEDA-DER) tarafından Suriye'nin Hama kentine insani yardım malzemesi gönderildi.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yaptıkları yardımların artarak devam edeceklerini belirtti.

Suriye'nin birçok bölesinde ciddi yaşamsal malzemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Karayel, "Bölgeye partner kurumların ve hayırseverlerin destekleriyle ulaşmaya gayret ediyoruz. Son olarak Hama bölgesindeki ailelere 6 ton su, 800 çift ayakkabı, 2 bin atkı, 2 bin eldiven, 5 bin çorap, bin şal, 2 bin çocuk bezi ve 200 battaniye gönderdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerinde yanında olduklarını belirten Karayel, Suriye'nin Bayırbucak Türkmen Bölgesi ile İdlib ve Hama bölgelerine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.



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