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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:55

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçirdiği burun ameliyatının ardından yaşamını yitiren Kübra Özüberk'in babası Ümmet Özüberk, hastanenin kızlarının ameliyatı için istediğini öne sürdüğü parayı yakınlarından borç alarak ödediklerini söyledi.

Baba Özüberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat olduğunu, sol elini kullanamadığı için çalışamadığını anlattı.

"Çocuğumuz nefes alamıyordu, burnu düzelsin istedik." diyen Özüberk, şunları kaydetti:

"Bir zorluğu var mı?' diye özellikle sorduk. Basit bir ameliyat olduğunu söylediler. Biz de '15 tatilde aradan çıkaralım' dedik. Sağ olsun, eşten, dosttan, kardeşten parayı toparlardık ama keşke bu parayı toparlayamasaydık, bulamamış olaydık. Hem para verdik hem de canımızdan olduk. Deli olacağım. Kızımı hayalleriyle gömdük."

Anne Oya Özüberk de burun ameliyatı için kendilerinden bin 500 lira para istendiğini ileri sürdü.

Hastane personelinin paranın ödenmemesi halinde ameliyatın gerçekleşmeyeceğini söylediklerini iddia eden Özüberk, "Ben miktarın fazla olduğunu söyleyerek indirim istedim ama 100 lira bile indirim yapmayı kabul etmediler. Bu parayı ben onlara kızımı öldürmeleri için vermişim." dedi.

- Ablasının hayalini gerçekleştirecek

Emir Özüberk (15) de ablasının cüzdanında hayallerinin yazılı olduğu not bulduğunu söyledi.

Notta ablasının polis olmak ve araba almak gibi hayallerini sıraladığını anlatan Özüberk, "Ablam bunları hayal ederdi. Hayalleri çok fazlaydı. Sadece ablamı değil, hayallerini de yıktılar. Yazdığından haberim bile yoktu, cüzdanındaymış. Hatıra bulmak için cüzdanını açmıştım, bunları buldum. Ben de ona söz verdim, bunların hepsini gerçekleştireceğim inşallah." şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 17 Ocak'ta burun ameliyatına alınan Kübra Özüberk (17), hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış ve 27 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Baba Ümmet Özüberk, ihmalleri olduğunu ileri sürdüğü doktorlar hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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