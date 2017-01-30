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Suriyelilere soba yardımı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:56

KİLİS (AA) - İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİK-DER) Suriye'nin Çobanbey ve Mare bölgesindeki çadırlarda yaşayan insanlara 1 tır dolusu soba yardımında bulunuldu.

İYİLİK-DER Kilis Şubesi Başkanı Muhammet Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriyeli Kardeşlerimiz Üşümesin" kampanyası kapsamında zorlu kış şartlarında çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların yanında olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında hayırseverler tarafından toplanan 1 tır dolu sobanın Çobanbey ve Mare hattında yaşayan mağdur ailelere gönderildiğini belirten Nur, "Suriyeli kardeşlerimiz çok zar şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Hayırseverlerimiz sayesinde bu soğuk havada insanların üşümemesi adına 1 tır soba gönderildi. Oradaki insanlarını her zaman destek verilmesi gerekiyor. Çok şükür bu noktada Türk milleti çok duyarlı. Her türlü yardımları mağdur ve mazlum insanların yanında duruyor. Biz de yardım kuruluşu olarak bağışlanan yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Nur, yardımların sürdürülebilmesi adına hayırseverleri desteğini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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