Şanlıurfa Memleketspor'da 3 ayrılık

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ŞANLIURFA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Memleketspor, oyuncular Aslan Ekşi, Engin Özbek ve Onur Kurt ile yollarını ayırdı.

Şanlıurfa Memleketspor Kulübü Asbaşkanı Cem Hamalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri ligde henüz galibiyetle tanışamadıklarını belirterek, beklemedikleri bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Takım olarak küçülmeye gitme kararı aldıklarını dile getiren Hamalioğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız Aslan Ekşi, Engin Özbek ve Onur Kurt ile anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu 3 oyuncumuzun yerine altyapıdan oyuncularımız forma giyecek. İlk kez bu sezon kentimizi Süper Lig'de temsil ettik ancak özellikle yerelde destek bulamadık. Belediyeler ve kurumlardan beklediğimiz katkıyı göremeyince kulüp olarak mecburi küçülmeye gittik. İç sahadaki maçlara taraftarın gelmeyişi de bizi derinden üzüyor. Lig sonuna kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama gidişatımız pek iyi değil."