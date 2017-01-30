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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu:

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:08

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda "evet" oyu kullanacağını belirterek, "Halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağım." dedi.

Didim ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum sürecinde Aydın'ın tüm mahallelerini dolaşarak, insanlara anayasa değişikliğinin faydalarını anlatacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Mahalleleri tek tek gezip, referandumda rekor düzeyde 'evet' oyu çıkarmak için çalışacağım. 9 Nisan'dan sonra bu ülke kötü muhalefetten ve terör örgütünden 'evet' diyerek kurtulacaktır. Vatana millete 'evet' hayırlı olsun." diye konuştu.





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