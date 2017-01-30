İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

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KOCAELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğünden, İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısına neden olduğu öne sürülen firma hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 13 Ocak'ta Dilovası sahilinden İzmit Körfezi'ne akaryakıt sızıntısı olduğu belirtildi.

Denizde barınan veya konaklayan su kuşlarının telef olduğu ve zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, ekiplerin kirlilikten etkilenen su kuşlarının tedavisi için çalışma başlattığı kaydedildi.

Denizdeki kirliliğin kaynağının araştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde deniz yüzeyine fuel oil döküntüsünü gerçekleştiren firma hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli yasal işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.