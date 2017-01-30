Eski Ankara Valiliği personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.