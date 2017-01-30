ERZURUM (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası, 4-5 Şubat'ta Erzurum'da yapılacak.
EYOF Genel Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum'un, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) öncesi uluslararası seviyede önemli bir organizasyonun ev sahibi olacağı bildirdi.
Organizasyona, kış sporlarında ekol ülkelerden sporcuların katılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"11-18 Şubat'ta EYOF 2017 Erzurum öncesi, test müsabakası niteliği de taşıyan Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası'na, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Ukrayna, Kazakistan, İtalya, Slovenya, Estonya, Rusya, Finlandiya ve ABD'den oluşan toplam 10 ülke katılacak. Olimpiyat puanlamasına direkt etki edecek organizasyona, Finlandiya, Slovenya ve İtalya, elit sporcularını göndereceğini açıkladı."